Matchs amicaux des lions Santy Ngom dans la présélection d’Aliou Cissé

Agé de 24 ans, Santy Ngom effectue des débuts intéressants en Ligue 1 cette saison avec le FC Nantes. Auteur d’entrées en jeu remarquées (11 matchs, 1 but), l’attaquant français a d’ailleurs tapé dans l’œil d’un de ses pays d’origine, le Sénégal.

Le Canari figure dans la liste de 35 joueurs présélectionnés par Aliou Cissé pour les matchs amicaux de mars face à l’Ouzbékistan (23 mars) et la Bosnie (27 mars). Au vu de la concurrence, il sera difficile toutefois pour l’ancien joueur de la réserve du PSG de briguer une place parmi les 23. A noter que Ngom est également d’origine algérienne.

Cet attaquant d’origine sénégalaise avait fait ses classes «au Mans avec son ami Anthony Koura (Nancy, L2), il est passé par le CFA 2 à Guingamp et le CFA au PSG, aussi, en 2014-2015».

Dans la réserve parisienne, il a côtoyé «(Zlatan) Ibrahimovic quand il était appelé dans les entraînements de Laurent Blanc». «Il a connu une brève aventure au Levski Sofia (Bulgarie) avant La Suze, alors qu’il n’avait pas été retenu auparavant dans un test à Luçon (National). Et ça ne s’était pas fait non plus en Algérie avec la JS Kabylie, notamment», poursuit le quotidien spécialisé français.

Prolongé récemment jusqu’en 2021, Ngom ne veut rien s’interdire puisqu’il a «une aspiration à se dépasser et à accrocher le niveau Ligue 1 qui pourrait, pourquoi pas, si ça marche, l’emmener à la Coupe du monde en Russie avec le Sénégal», écrit l’Equipe. Santy Ngom n’a jamais joué pour le Sénégal, son pays d’origine qualifié pour la deuxième fois de son histoire au Mondial (Russie, 14 juin au 15 juillet 2018).

Georges Emmanuel Ndiaye