Les matchs des Lions délocalisés à Thiès

Le stade Léopold Senghor fait sa mue. « Le stade Léopold Sedar Senhor va être encore retapé. Beaucoup de milliards vont être injecter dans ce stade qui sera complètement transformé. Les estimations tournent autour de 40 milliards F Cfa. Léopold Senghor doit devenir un bijou comme on en a trouvé au Spartak de Moscou ou ailleurs », a déclaré, dans Vox Populi, le ministre des Sports, Matar Ba. Selon le ministre, « la peinture a démarré, la commande des projecteurs est déjà faite, le gazon a atteint sa maturité depuis. On a le système d’arrosage. Seul l’éclairage sportif reste. Et après, on pourra demander à la Fifa d’homologuer le stade.». A l’en croire, le stade sera opérationnel d’ici à fin novembre ou début décembre. Mais en attendant, les matchs des Lions seront délocalisés au stade Lat Dior de Thiès