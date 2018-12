« Le matériel électoral est dans 30 département sur les 45 »

Tout est presque fin prêt pour l’élection présidentielle de 2019. « Le matériel est dans 30 départements. D’ici le milieu de la semaine, il sera au niveau des 45 départements. Nous avons également abordé les différents problèmes qu’on a connus par le passé et voir comment y apporter des solutions », a révélé Aly Ngouille Ndiaye qui rencontrait hier les autorités de l’administration territoriale. Le ministre de poursuivre : « L’administration territoriale est la cheville ouvrière de l’organisation des élections. Elle est impliquée depuis le début, dès qu’on a commencé à parler d’inscription sur les listes. L’administration est également là quand la liste sort pour voir qui est retenu et qui ne l’est pas, qui est inscrit et qui n’est pas inscrit. L’administration est impliquée dans la distribution des cartes, du matériel électoral, dans la désignation des responsables des bureaux de vote. C’est l’administration territoriale qui s’en occupe conformément aux dispositions de la loi. Donc, il va falloir aujourd’hui qu’on recentre tout cela parce que nous voulons que l’élection présidentielle se déroule correctement. »