MATIERES PREMIERES- Les cours de l’énergie et des métaux en hausse

La Banque mondiale prévoit en 2017 une hausse des cours des matières premières industrielles, notamment de l’énergie et des métaux. Cette augmentation devrait se poursuivre en 2018.

Une mauvaise nouvelle pour les consommateurs car la Banque mondiale maintient ses prévisions concernant les prix du pétrole brut pour 2017 à 55 dollars le baril, et table sur un cours moyen de 60 dollars en 2018. Selon la dernière édition du Commodity Markets Outlook, cette hausse, sous-tendue par la décision des pays membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et d’autres pays producteurs de pétrole de limiter la production, entraînera un rééquilibrage progressif des marchés. Un rebond plus important que prévu de l’exploitation des schistes bitumineux aux États-Unis, pourrait entraîner une révision à la baisse de ces prévisions. Face à cette situation, les prix des matières premières énergétiques, y compris le gaz naturel et le charbon, devraient bondir de 26% cette année et de 8% en 2018. Conformément aux prévisions concernant les cours du pétrole, le gaz naturel devrait gagner 15% en 2017, stimulé par la montée en flèche des prix aux États-Unis. Le charbon devrait progresser de 6%, compte tenu du resserrement antérieur de l’offre en Chine, qui absorbe la moitié de la production mondiale. A cet effet, les prix des métaux devraient bondir de 16% cette année, portés par une demande soutenue, notamment en Chine, et des contraintes du côté de l’offre liées à des perturbations dans certains sites miniers du Chili, d’Indonésie et du Pérou. Contrairement à l’énergie et aux métaux, l’indice des prix agricoles devrait rester globalement stable en 2017, le recul des cours des céréales étant compensé par la hausse modérée des prix des huiles et des produits oléagineux et des matières premières non alimentaires. D’après la source, la plupart des produits alimentaires de base affichent des niveaux d’approvisionnement suffisants. Les ratios stocks/utilisation des céréales devraient même atteindre des niveaux inédits depuis plusieurs années. La fin du cycle des phénomènes El Niño, qui a commencé à la fin de 2015, atténue les risques de hausse entourant les prévisions pour les produits de base agricoles en 2017.

Zachari BADJI