Matt Pokora va être papa !

Ce 28 juillet, Matt Pokora vient tout juste d’annoncer qu’il allait être papa, sur Instagram !

Depuis l’été 2017, il est en couple avec la chanteuse et actrice américaine Christina Milian. Pour leurs deux ans d’amour, Matt Pokora vient de faire une bien belle surprise à ses fans, sur la Toile. Ce 28 juillet, il a révélé que sa chérie était enceinte de leur premier enfant !

“La relève est en route !”En effet, échographie à l’appui, le chanteur de 33 ans a commenté : “La relève est en route !”, se disant un “homme heureux”. De son côté, l’interprète de “When you look at me” a expliqué que le petit garçon ou la petite fille naîtra en 2020 !

Si pour Matt Pokora, ce bébé sera le tout premier, pour Christina Milian, ce sera l’occasion d’agrandir sa famille. Elle est déjà maman d’une petite Violet, 9 ans, née de la relation avec le rappeur The-Dream.

Une fillette qui considère déjà notre Matt national comme son “daddy”. De son côté, celui qui avait déjà déclaré dans les colonnes de Libération “Mon but sur Terre est de donner la vie” ne cache pas son affection pour Violet.

Déjà fou de la petite Violet !

Dans les colonnes du parisien, il avait confié en avril dernier : “Je ne suis pas le père biologique, mais je me suis pris d’amour pour cette petite. Quand elle m’appelle pour me dire que je lui manque, j’ai envie de sauter dans un avion”.