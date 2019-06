Mohamed Ould Boubacar (C), Biram Ould Dah Ould Abeid (R) and Mohamed Ould Mouloud (L) attend a press conference in Nouakchoot on June 23, 2019, a day after the country's presidential election first round. Government candidate and frontrunner Mohamed Ould Ghazouani has won an absolute majority in the first round of Mauritania's presidential election, with nearly all votes counted, the Independent National Electoral Commission (CENI) said today. / AFP / SIA KAMBOU

Manifestations en Mauritanie: Des Sénégalais arrêtés

Une centaine d'« étrangers» ont été arrêtés en Mauritanie lors des manifestations qui ont éclaté après l'annonce de la victoire du candidat du pouvoir à la présidentielle de samedi, a annoncé mardi 25 juin le ministre de l'intérieur. Parmi eux, des Sénégalais. Il n'a pas donné de détails sur la nationalité des personnes interpellées, mais d'après le correspondant de la RFM, des Sénégalais, des Maliens et des Gambiens en font partie. D'ailleurs, le journal « Le Monde», Les ambassadeurs du Sénégal, du Mali et de la Gambie ont été convoqués dans l'après-midi par le ministre des affaires étrangères, Ismaïl Ould Cheikh Ahmed. Ce dernier les a enjoints de demander à leurs ressortissants de «s'abstenir de participer aux manifestations et à tout ce qui perturbe l'ordre public en Mauritanie », a-t-il expliqué sur la télévision nationale.

