mauvaise distribution des cartes d’électeurs, manipulation de données: Le Mali à l’école du Sénégal

Le rapport rendu public par l’Union européenne dont nos confrères de ‘’Dakar-Times’’ ont fait état hier, renseigne, malgré le langage d’expert, sur des anomalies graves qui entachent notre fichier électoral. Le transfert d’électeurs est clairement décrié du fait de certificats de résidence fictifs. Des défaillances techniques notées sur la centralisation des données et leur conservation, en disent long sur l’insuffisance de fiabilité du fichier déjà largement décrié par l’Opposition.

Et dans cette dynamique, le Sénégal n’est pas le seul. Nos voisins du Mali iront aux élections ce dimanche dans pratiquement les mêmes conditions de numérisation de leurs cartes d’électeurs confectionnées à partir de l’étranger et très mal distribuées jusqu’à quelques jours des élections.

Les deux pays, et bien d’autres de l’Afrique, paraissent séduits par les avantages que procure cette carte numérisée et parmi ceux-ci, la possibilité d’opérer des manœuvres peu recommandables comme ‘’l’éviction’’ de certains électeurs pourtant bien inscrits.

Ainsi, jusqu’à la date du 11 juillet, ‘’un peu plus d’un électeur malien sur trois a récupéré sa carte électorale pour voter au scrutin présidentiel le 29 juillet. Un peu plus de 3 millions, sur 8 millions d’électeurs inscrits, ont retiré leur carte, selon un document du ministère de l’administration territoriale consulté par l’AFP, avec d’importants écarts géographiques, notamment un taux de 12% à Kidal (nord) et 24% à Mopti (centre), contre plus de 53% à Sikasso (sud) et Ségou (centre)’’ nous informe le site du Monde.fr.

La cheffe des observateurs de la mission d’observation électorale de l’Union européenne (UE), Cécile Kyeng, avait, à ce propos, exprimé son ‘’souci’’.

Tout indique que ce gap trop grand ne sera guère résorbé, loin s’en faut. Une situation qui nous rappelle les législatives de juillet 2017 où, pour voter, nombre d’électeurs ont dû faire la navette entre les bureaux sans trouver leurs cartes et, par la suite, leurs noms sur les listes.

Au mali, le ‘’prétexte sécuritaire’’ va faire le reste.

En tout état de cause, il y a un doute légitime qui s’attache à la confection de ces cartes. Non pas qu’elles ne sont pas crédibles, mais qu’elles offrent l’opportunité, à des dirigeants qui le souhaitent, de verser dans la manipulation de résultats des votes par un jeu informatique que certains techniciens maitrisent parfaitement.

Nos fichiers électoraux sont entachés d’irrégularités comme celles constatées par l’Union européenne qui en disent long sur le dessein de certains acteurs politiques à ne pas jouer le jeu.

Au lieu de crédibiliser le vote, le numérique est en train de devenir un instrument de confiscation de la volonté populaire.

Car, les services administratifs chargés de superviser les opérations de numérisation sont, comme la Daf au Sénégal, taxés de ‘’faibles’’ pour assumer toutes les tâches en termes techniques et parfois logistiques. C’est en tout cas ce que dit le rapport de l’Union européenne.

La preuve, avec le numérique, le Sénégal a eu, en juillet 2017, l’une de ses plus mauvaises élections en termes d’organisation. Beaucoup de couacs de ce point de vue et beaucoup de mauvaise foi.

Et le Ministre de l’Intérieur actuel ne s’en cache pas : ‘’Nous allons tout faire pour que les électeurs qui votent pour Macky aient leurs cartes d’électeurs…’’. Une telle déclaration, impensable en démocratie, est un aveu de mauvaise foi à l’égard de ceux dont on pense qu’ils ne voteront pas pour le candidat sortant.

Loin de nous l’idée de rejeter le progrès, mais l’usage que l’on a fait est attentatoire à la stabilité de nos Nations. L’Afrique est en train de poursuivre les coups d’Etat d’une autre manière. Un coup de force le reste, même s’il est fait de façon soft.

Dire que ‘’personne ne peut plus truquer les élections’’, c’est faire preuve de naïveté. L’informatique offre énormément de possibilités…

Assane Samb