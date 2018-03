Mauvaise nouvelle pour Ibou Touré ! Le verdict est tombé

Le verdict est tombé : Ibou Touré versera un million par mois et partagera ses avoirs avec son ex-femme Banna Volfray

Le bras de fer judiciaire qui a opposé l’international sénégalais, Ibou Touré et son ex-femme Banna Volfray a pris fin aujourd’hui. Le tribunal régional de grande instance confirme la décision de la première instance de Bana Volfray contre son ex-mari Ibou Touré. Il confirme aussi la somme d’un million de nos francs alloué à la pension alimentaire de son fils ainsi que le partage de tous ses biens.

Le juge du tribunal de grande instance de Dakar a tranché pour la liquidation de biens avec partage d’équitable ordonné à un expert afin d’évaluer la valeur vénale des patrimoines immobiliers et du parc immobilier en espèce. Il résulte du certificat de mariage versé au dossier que les époux se sont mariés sous le régime de la communauté des biens. Il y a lieu d’ordonner la liquidation de la communauté des biens ayant assisté entre les deux époux. Et Me Moustapha Mbacké, notaire va procéder aux opérations de liquidation. Ainsi, la pension alimentaire passe de 500 000 FCFA à 1 000 000 FCFA.

A noter que le couple dispose d’un parc automobile comprenant Bentley, d’un BMW X6, Mercedes Class V, Cadillac Escalada, Porsche Cayenne. Et un patrimoine immobilier comprenant un immeuble R+6 situé à Keur Gorgui, une maison à Noire Foire, un appartement S3 à la cité Mixta et une maison à Saly Portudal.