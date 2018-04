Mauvaises récoltes Paysans et éleveurs attendent toujours l’appui de l’Etat

On ne le dira jamais assez, le monde rural dans le département de Linguère continue de prendre son mal en patience. En effet, le rendement agricole de la dernière saison des pluies est faible et, l’herbe, aliment naturel du bétail, se fait rare, et cela depuis presque deux mois. Du coup, les éleveurs ne savent plus à quel saint se vouer. D’ailleurs, bon nombres d’éleveurs ont transhumé en quête de pâturages à l’intérieur du pays. Le malheur ne venant jamais seul, les maladies et la fatigue affaiblissent le bétail au cours de son déplacement, nous dit un professionnel de l’élevage. Du côté des paysans, les greniers sont vides depuis décembre dernier. Ils continuent de solliciter des vivres de soudure en cette veille de Ramadan afin de bien accueillir le mois béni dans trois semaines. Au vu de la situation, on peut annoncer que la famine guette le bétail dans le département de Linguère, terre d’éleveurs par excellence. En attendant paysans et éleveurs du Djoloff sont préoccupés par les problèmes de la vie, faute d’aliments de bétail et de vivres.

Samba Khary Ndiaye