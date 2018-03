Mbagnick Diop à la 14eme conférence des femmes de son mouvement « Le Meds, la seule organisation patronale professionnelle avec un volet social »

Les femmes chefs d’entreprise du Meds se sont retrouvées, samedi dernier, lors de la 14ème édition de leur conférence annuelle. Cette rencontre a été orientée sur le thème : “Islam et Intégrisme”. Cette présente édition a enregistré la participation de plusieurs autorités, notamment Mme Aminata Touré. S’exprimant par la même occasion, le Président du Meds, Mbagnick Diop, est revenu sur l’importance de cette conférence annuelle.

Le Président Mbagnick Diop est revenu sur la pertinence dudit thème. A l’en croire, “Islam et Intégrisme” est un thème d’actualité. Car, déclare-t-il, il y a l’amalgame qui est fait entre Islam et Intégrisme. “ Lorsque les intégristes tuent, ils disent “Allahou Akbar”. Automatiquement on pense que c’est l’Islam alors que l’Islam c’est une religion de paix, de tolérance, de générosité. C’est la raison pour laquelle nous avons choisi ce thème pour sensibiliser davantage les femmes et donner une éducation très serrée aux jeunes qui sont parfois embrigadés par l’internet ou dès fois ils sont manipulés par des intégristes”, a-t-il soutenu. Avant d’enchaîner que : “ le thème n’a pas été choisi au hasard. C’est surtout pour sensibiliser les mères de famille qui sont là pour qu’elles puissent descendre ce message aux jeunes adolescents”. Il faut dire que ce thème a été animé par l’éminent El Hadji Tafsir Abdourahmane Gaye. Par ailleurs, le Président du Meds est revenu sur la pertinence de cette conférence. Mbagnick Diop se dit être honoré d’être l’initiateur de cette rencontre annuelle qui dure depuis 14 ans et qui est dédiée aux femmes entrepreneurs, aux femmes d’une manière générale. Il renseigne que “ depuis 14 ans, la conférence a permis d’aider, d’accompagner et de permettre à plus de 150 femmes du Meds d’aller faire le pèlerinage à la Mecque. D’année en année, la conférence prend de l’ampleur”. Pour expliquer cette réussite, il a renseigné qu’il y a la main du Tout-Puissant et celle de Serigne Touba Mbacké Khadim Rassoul qui font que, depuis plus de 20 ans, tout ce que le Meds entreprend, il en reçoit des succès.

“Le Meds est une organisation multidimensionnelle”

C’est sur ces entrefaites qu’il a indiqué que le Meds est une organisation multidimensionnelle, ce qui explique l’organisation de cette conférence. Selon toujours Mbagnick Diop, c’est la seule organisation patronale professionnelle qui a un volet social avec le Forum de l’emploi, la fondation emploi jeune, la pépinière des entreprises, la conférence annuelle des femmes, la mutuelle des PME/PMI pour permettre aux femmes et aux jeunes de bénéficier des financements, non sans oublier des bureaux à l’international. “Donc nous avons une vision, une démarche et le Meds, c’est un projet de société. Aujourd’hui, je suis fier et très satisfait de cette 14ème conférence qui a réuni autant de monde dans cette merveilleuse salle du King Fahd Palace”, s’est réjoui Mbagnick Diop. Pour étayer ses propos, il a rappelé les présences, à cette conférence, de Mme Aminata Touré, ancien Premier ministre et non moins envoyée spéciale du Président de la République, de Mme la vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental, Marième Hann, de la Présidente du réseau des femmes Siggil Djiguène gni, Mme Safiétou Diop, de Mme le Maire Ya Fatou Diagne, du ministre du Commerce sous Wade, M Amadou Niang, entre autres, autorités. Il y avait également la présence d’une trentaine d’associations. Toutefois, le Président du Meds a rendu un vibrant hommage au collectif des femmes chefs d’entreprise du Meds qui a organisé cette conférence. Il en a profité pour se rappeler des membres du Meds disparus, à ses parents qui ne sont plus là, mais qui ont toujours assisté aux conférences des femmes du Meds.

Cheikh Moussa Sarr