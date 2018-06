Mbagnick Diop a rendu visite à la famille de Tamsir Jupiter

Le président du MEDS, Mbagnick Diop, et Pdg du Groupe Promo Consulting, s’est discrètement rendu chez la famille de feu Tamsir Jupiter Ndiaye. Ce, pour apporter son soutien et réconfort à la famille. Il a toujours fait preuve d’un grand dévouement envers Le Piroguier et ce dernier le lui rendait bien.

C’est pourquoi, à l’annonce de la mort de Tamsir, Mbagnick Diop a été bouleversé par son décès. Il n’avait pas les mots pour exprimer sa douleur. Il avait craqué au bout du fil !

La famille de Jupiter a tenu ainsi à remercier le président Mbagnick Diop pour son déplacement et les gestes qu’il n’a cessé de multiplier à l’endroit de leur défunt fils.

«Vos gestes envers Tamsir Jupiter Ndiaye nous vont droit au cœur, vous avez partagé notre douleur. C’est une grande leçon que nous devons retenir », dira le papa à Mbagnick Diop.

A titre personnel, M. Diop avait beaucoup d’affection pour Tamsir. Plus qu’un ami, c’était un frère, pour lui. Pour preuve, ils ont cheminé ensemble dans les moments les plus difficiles.