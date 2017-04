Mbagnick Diop et son épouse fêtent 40 ans de mariage (Photos)

40 ans de mariage! C’est génial serons nous tentés de dire. Mais pour qui connait le président du MEDS, son sens de la responsabilité, sa fidélité en amitié, sa jovialité et encore, et encore… cela ne surprendrait pas. le lundi 3 avril, à la veille de la fête de l’Indépendance du Sénégal et au lendemain de la prestigieuse soirée de remise des Cauris d’Or, les amis du couple Diop ont eu à apprécier à sa juste valeur ce que c’est que la fidélité en amour. Un hôtel de la place a accueilli un grand nombre de privilégiés composé d’amis, d’amis d’enfance, des enfants du couple, de collaborateurs et d’artistes venus célébrer 40 ans de vie commune. Rewmi.com souhaite une très longue vie et une excellente santé à Monsieur et Madame Diop et à leurs enfants. Toutes nos Félicitations.

