Le Président du groupe Promo Consulting a offert hier un copieux «Ndogou» à ses employés du journal Rewmi Quotidien. Comme chaque année, et ce depuis 10 ans, à son retour de la Mecque après la Oumra, le Président Mbagnick Diop choisit ces moments pour partager non seulement un «Ndogou» avec ses employés, mais aussi pour discuter avec eux sur le bon fonctionnement du quotidien Rewmi. Prési a tenu à féliciter et encourager toute la rédaction de Rewmi.

