Mbagnick Diop Président de Sicap Fc-  » Je vais gerer le Club avec méthodologie et transparence « 

0

Le tout nouveau Président de Sicap Fc, Mbagnick Diop, président du mouvement des entreprises du Sénégal et du groupe promo consulting est revenu sur le plébiscite dont il a fait l’objet à la tété du Club de la Sicap. Il a été élu à la tête de ce club sportif par le comité de relance de la Sicap qui s’est réuni ce matin en assemblée générale. Le nouveau patron de la Sicap FC promet de gérer ce club avec transparence et méthodologie comme il le fait avec ses propres entreprises afin de lui redonner son lustre d’antan. Il s’est prononcé sur les ondes de la radio rewmi fm. Nous vous proposons un extrait de sa declaration.

« Je rends hommage à Dieu le tout puissant je remercie tous ceux qui m’ont fait confiance ce matin pour m’avoir élu président de la Sicap Fc. La Sicap Fc est un club qui date de quelques années mais qui était en léthargie. La Sicap Fc est composée de toutes les Sicap (Rue 10, Amitié, Baobab, Liberté 1, 2, 3, 4, 5,6, Zone B, Fann residance Fann Hock. Je me réjoui qu’ils portent leur confiance en ma personne. Nous allons essayer de redonner une nouvelle image une nouvelle dynamique à la Sicap Fc. Monsieur Pape Mael qui était président a été nommé vice président, Monsieur Malick Diop à aussi était nommé vice-président, j’ai fait nommer tous les maires de communes d’arrondissement des Sicap comme Santi Agne, avec des jeunes qui assurent la rélève. Monsieur Amadou Kane est aussi dans le bureau. Nous avons une belle équipe et une synergie; dans les jours, mois et années à venir, il faudra compter avec la Sicap Fc. Je vais gérer la Sicap Fc comme une entreprise avec méthodologie de la transparence de la rigueur de l’engagement et puis me faire entourer par des professionnels pour en faire une équipe de référence au Sénégal ».