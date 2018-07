Le Français Kylian Mbappé a reçu le FIFA Young Player award qui récompense le meilleur joueur de 21 et moins de la Coupe du monde. A 19 ans et six mois, le Français a notamment marqué un doublé en huitième de finale et un but en finale.

Thibaut Courtois a été élu meilleur gardien du Mondial 2018. Cette récompense lui a été décernée au terme de la finale remportée par la France contre la Croatie.