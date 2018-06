Mbappé comme Messi ou Pelé

Auteur du seul but du match face au Pérou (1-0), Kylian Mbappé, du haut de ses 19 ans et 183 jours, est entré dans un cercle très fermé.

Guère en vue face à l’Australie pour son baptême en Coupe du monde, Kylian Mbappé s’est bien rattrapé. S’il ne s’est pas montré irrésistible dans son couloir droit, il n’a pas ménagé sa peine dans le repli défensif et a surtout eu l’immense mérite d’inscrire le but de la victoire. Sans doute l’un des buts les plus simples de sa jeune carrière, l’attaquant du PSG n’ayant qu’a poussé dans le but vide une frappe contrée d’Olivier Giroud, mais également l’un des plus importants.

Et en plus de permettre aux Bleus de composter leur billet pour les huitièmes de finale, ce but est également synonyme de nouveau record pour le joueur parisien. L’international tricolore est en effet devenu le plus jeune joueur français à marquer dans une compétition majeure. A 19 ans et 183 jours, le natif de Bondy efface des tablettes David Trezeguet, buteur à 20 ans et 246 jours face à l’Arabie Saoudite.

Et à l’échelle planétaire, Kylian Mbappé a intégré un cercle très fermé, celui des buteurs en Coupe du monde à moins de 20 ans. Dans l’histoire de la compétition, ils ne sont en effet que huit à avoir été plus précoce, la palme en la matière revenant à l’inévitable Pelé, buteur en 1958 à seulement 17 ans et 239 jours. Le Français est également devancé par Michael Owen, troisième du classement grâce à son but inscrit à 18 ans et 191 jours, et Lionel Messi, auteur de son premier but à 18 ans et 357 jours. Pour le reste, des noms moins connus comme Rosas, Sychev ou Tirnanic.

« J’étais très content, j’ai toujours dit que la Coupe du monde est le rêve de tout footballeur, et ce soir c’est un rêve qui se réalise et j’espère qu’il y en aura d’autres comme ça », pouvait bien savourer l’attaquant parisien, élu homme de match, à l’issue de la rencontre.