Mbaye Diagne sacré roi des buteurs africains d’Europe

Avec 30 buts marqués en Championnat de Turquie, le Sénégalais Mbaye Diagne finit la saison 2018-2019 en tête de notre classement des meilleurs artilleurs africains d’Europe, le Top 20 RFI. Le Tunisien Hamdi Harbaoui et le Tanzanien Aly Samatta, du championnat belge, complètent le podium, nous révèle RFI.

Ayant évolué dans deux clubs turcs cette saison, Mbaye Diagne a surclassé tous ses concurrents au classement des meilleurs buteurs africains évoluant en Europe. Avec 20 buts sous les couleurs de Kasimpasa, dans la première partie de saison, le buteur sénégalais a ensuite inscrit 10 buts avec sa nouvelle équipe Galatasaray qu’il a rejoint lors du mercato d’hiver. Avec de telles performances, Diagne va finir champion de Turquie pour la première fois avec son coéquipier et compatriote, Pape Alioune Ndiaye. Ces performances en club sacrent l’attaquant sénégalais de 27 ans devant ses concurrents africains. Avec trente réalisations en championnat, il devance presqu’une vingtaine de prétendants au titre de meilleur buteur africain dans les 12 plus grands championnats d’Europe. Avec seulement 4 sélections avec l’équipe nationale du Sénégal, Mbaye Diagne fera partie des vedettes à surveiller lors e la prochaine CAN, s’il était sélectionné avec les Lions de la Téranga.