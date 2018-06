Mbaye Ndiaye à Idy : « Je ne tire pas sur un corbillard »

Malgré ses excuses publiques, les responsables entretiennent toujours la polémique Idy et enfoncent davantage le président de Rewmi.

« Pour Idrissa Seck, je m’en remets à ma position d’homme de foi. Je ne veux pas tirer sur un corbillard. Idrissa Seck est tout d’abord un frère. En tout cas c’est un musulman. Il l’était. Je souhaite qu’il puisse trouver suffisamment de ressources et de la bénédiction divine pour être ré-accepté en tant que musulman », déclare le ministre Mbaye Ndiaye, responsable de l’Apr, dans Le Quotidien.

Il ajoute : « Je pense qu’après tout ce qu’il a dit et tout ce que l’opinion nationale et internationale en a dit, il faut rendre grâce à Dieu en élevant au rang le plus élogieux et le plus relevé cet homme exceptionnel qu’est le prophète Mohamed (paix et salut sur lui). Ce qu’il a dit aujourd’hui, tout musulman doit avoir peur et souhaiter vivre dans la foi et mourir dans la foi. Je souhaite à ce niveau qu’il puisse redevenir musulman, mais je ne tire pas sur un cadavre »,