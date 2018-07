Mbaye Niang au cœur d’une affaire de proxénétisme

L’attaquant des Lions, Mbaye Niang en plein cœur du réseau. Il a été entendu comme témoin dans une affaire de proxénétisme. Il n’est pas le seul. De nombreux footballeurs d’origine Sénégalaise dont Benjamin Mendy et Bafétimbi Gomis ont été également auditionnés. Comme l’ont révélé nos confrères de Nice-Matin il y a quelques jours, une candidate vedette de la télé-réalité, considérée comme une mère maquerelle dans ce vaste réseau de prostitution, a été mise en examen pour proxénétisme. Si son identité n’a pas été dévoilée, nos confrères précisent que la candidate en question est originaire de la Côte d’Azur. Cette mère maquerelle conviait plusieurs personnalités issues de la télé-réalité et du football à des soirées et voyages organisés.