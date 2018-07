Mbaye Niang: « La Coupe du Monde m’a donné encore plus confiance, c’est le moment pour moi de… »

Mbaye Niang fait le bilan de sa participation au Mondial 2018 en Russie. L’international sénégalais qui a disputé tous les 3 matchs des Lions a fait part de sa déception. Déçu, selon lui, d’être sorti au premier tour, surtout pour une histoire de cartons jaunes. « Mais c’est la règle et il faut l’accepter », a-t-il reconnu dans un entretien accordé à Foot Mercato visité par Senego.

Cependant, il estime qu’ils ont malgré tout rendu fier le peuple. « On s’est battu jusqu’au bout avec nos armes. On a vu le pays être derrière nous, le continent être derrière nous. C’est le genre de choses qu’on n’oubliera pas », a indiqué l’attaquant de Torino. Et d’ajouter: « Pour moi, la Coupe du Monde s’est bien passée. Je me suis battu, comme chacun de mes partenaires, pour le collectif. J’ai marqué (contre la Pologne), ça reste forcément un moment fort et quelque chose de particulier pour un buteur. Même si bon, j’aurais bien échangé ce but contre une qualification ! »

Le Mondial terminé, Niang va se concentrer sur son avenir. « Maintenant, j’arrive à un moment important de ma carrière. J’ai 23 ans, je suis parti jeune en Italie, c’est peut-être le bon moment pour moi pour franchir encore un cap. La Coupe du Monde m’a donné encore plus confiance, je sais ce que je peux apporter, et l’idée de découvrir un nouveau défi me plaît », a-t-il soutenu.