Mbaye Niang : « On peut aller le plus loin possible »

Auteur du second but sénégalais face à la Pologne, Mbaye Niang a été nommé homme du monde Pologne–Sénégal.

« On veut faire ce genre de performances, a-t-il réagi après la victoire des Lions devant les Aigles Blancs. On peut aller le plus loin possible ».

Revenant sur son but, il précise qu’il « était sur le côté quand l’arbitre lui a dit de rentrer. »

Il ajoute : « Il y a un ballon qui venait de derrière, j’ai senti qu’il y avait quelque chose à faire. J’ai anticipé le défenseur et le gardien pour me retrouver face au but vide. On sait que ce n’est pas facile, mais il fallait le mettre. »

Leaders du groupe H avec le Japon, les Lions affrontent les Blue Samourais, dimanche prochain, pour le compte de la deuxième journée.