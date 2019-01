Mbaye Niang veut rester à Rennes !

Arrivé en prêt au Stade Rennais cet été, Mbaye Niang serait courtisé en Allemagne, plus particulièrement du côté de Schalke 04. Mais l’international sénégalais se sent bien en Bretagne et ne compte pas faire ses valises. « Moi, je suis au Stade Rennais et je veux rester au Stade Rennais parce que je suis très heureux ici. Je ne me pose pas la question d’un départ. Même pour la Chine, je ne me pose pas la question ! Je le répète, je suis très heureux ici, je ne me pose pas la question d’un départ. Pour moi c’est inenvisageable, donc je vais continuer la saison ici et apporter le maximum à l’équipe et au club », a indiqué Niang dans les colonnes de Ouest France.