Mbour : Macky Sall donne ses nouvelles ambitions pour la pêche et le tourisme

Le président sortant et candidat de la coalition Benno bokk yakaar (BBY), Macky Sall, a décliné samedi ses ambitions pour les secteurs de la pêche et du tourisme en cas de réélection pour un second mandat.

A l’accueil, le candidat de la mouvance présidentielle a eu droit à un bain de foule sur quelques kilomètres. Au stade Caroline Faye archicomble et devant les responsables de sa coalition au niveau local dont le secrétaire général du Parti socialiste, Ousmane Tanor Dieng, Macky Sall a consacré son adresse au secteur de la pêche et du tourisme.

Selon le candidat de BBY, les deux secteurs jouent un rôle important dans l’économie sénégalaise. Il s’est engagé à continuer la construction de quais de pêche dans plusieurs localités. Macky Sall a rappelé la subvention de 5000 moteurs à hauteur de cinq milliards de Francs CFA durant son premier mandat et le début de la fabrication de pirogues à fibre de verre pour réduire les accidents en mer.

Il a aussi évoqué le début de la phase de géolocalisation pour la sécurisation des embarcations. « Nous allons continuer à accompagner les pêcheurs. Nous avons obtenu 400 licences de pêche de la Mauritanie, 300 autres du Liberia. Nous allons travailler pour avoir d’autres licences de la Gambie, de la Guinée, du Sierra Leone », a –t-il promis.

Macky Sall s’est engagé dans le cadre de son second mandat à ‘’investir pour la modernisation’’ de la station balnéaire de Saly et pour sa propreté.

« Nous allons investir pour une nouvelle offre touristique, pour que le secteur rapporte plus au Sénégal. Nous allons travailler pour la promotion des stations de Pointe Sarène, Mbodjène, Fatick, Toubacouta, Kafoutine », a fait savoir le président sortant.

Pour l’embellissement du secteur du tourisme, Macky Sall a annoncé la poursuite de la lutte contre l’érosion côtière dans le cadre du PAP 2 du Plan Sénégal émergent (PSE).

Avec Senego