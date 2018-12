Mbour PC – Casa Sport, reporté à cause d’un concert de rap

Le match qui devait opposait Mbour PC au Casa Sport, au stade Caroline Faye ce samedi, à l’occasion de la 8e journée de la Ligue 1 sénégalaise, n’a pas eu lieu. Il a été annulé au profit du groupe de rap Akhlou Brick qui tient dans le même endroit un concert.

Les organisateurs du match ont trouvé sur les lieux le podium déjà installé au niveau du rond central. Toutefois, l’erreur proviendrait des dirigeants de Mbour PC, car selon la mairie de la ville, c’est le groupe de rap qui bel et bien réservé cette date bien avant les sportifs.

« La mairie de Mbour tient à préciser que le Stade Caroline Faye est mis à la disposition du Groupe Akhlou Brick qui a réservé la date du samedi 29 décembre depuis six mois pour son concert. La Ligue Pro a été informée à temps de cette situation par la direction du Stade », a indiqué les autorités municipales sur la page Facebook de la Mairie.

Cette rencontre devait être retransmise en direct par StarTimes et l’équipe de la RTS qui devait filmer le match était sur place.

