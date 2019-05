Mbour : Une série de détournement de mineures secoue la petite cote

C’est selon Madjibou Lèye du commissariat urbain de Mbour, une série de détournement de mineures qui se caractérise par des abus sexuels suivis très souvent par des grossesses prématurées secoue la petite cote. Selon cette source de Emedia, l’âge est victime est compris entre 9 a 13ans.

Déjà, selon le commissaire Leye, plusieurs personnes sont arrêtées dans les enquêtes. Une manière pour lui de montrer que ses hommes ne sont pas restes les bras croisés face face à une telle situation.

Saly et Mbour enregistrent plus de victimes où un sexagénaire a été condamné à 10 ans de prison ferme pour détournement de mineure et, dans la même semaine une fille de 16 ans, en classe de troisième a été abusée sexuellement par son camarade de classe, qui l’avait conduit chez lui sous prétexte que sa maman voulait parler à la fille puisque cette dernière s’est liée d’amitié avec le violeur déféré au parquet