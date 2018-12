MCC: Dakar et Washington ont signé

C’est fait. Le Sénégal et les Etats-Unis d’Amérique ont signé, hier à Washington, le second Compact du Millenium Challenge Corporation (MCC) portant sur 600 millions de dollars, environ 346 milliards de FCFA. La cérémonie s’est déroulée au département d’État en présence du chef des opérations et directeur de l’agence du MCC, Jonathan Nash, Michael Pompeo, secrétaire d’État américain, du Premier ministre sénégalais, Mahammad Boun Abdallah Dionne, et de Amadou Ba, Ministre de l’Économie, des Finances et du Plan. A cette occasion, M. Pompeo a déclaré, au nom des États-Unis, qu’il félicite le Sénégal pour la signature de son Compact du Millennium Challenge Corporation (MCC) ».

Ainsi il a salué les efforts soutenus du Sénégal pour respecter les critères d’éligibilité stricts du MCC et qui portent leurs fruits sous la forme d’un rare second Compact du MCC ». A l’en croire, les partenariats américains, vus à travers des projets d’assistance comme celui-ci, constituent un élément essentiel de notre diplomatie. En effet, le deuxième Programme MCA-Sénégal, qui sera mis en œuvre sur une durée de cinq ans (mi 2020-mi 2025), s’articule autour des trois projets. Le premier concerne la modernisation et le renforcement du réseau de transport de Senelec. Quant au second, il a pour objectif l’amélioration de l’accès à l’électricité en zones rurales et périurbaines. Pour le troisième projet, il est consacré à l’amélioration du cadre légal et renforcement de capacités des acteurs.

Z.BADJI