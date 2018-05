Me Adama Guèye: «On n’a pas élu Marième Faye Sall»

L’implication de la première Dame dans la résolution de la crise scolaire fait grincer des dents. Me Adama Guèye déplore l’interférence de l’épouse du chef de l’Etat dans les affaires de la république où ses ‘’incursions et intrusions font désordre’’. « On n’a pas élu Marième Faye Sall mais Macky Sall », s’indigne-t-il, avant d’ajouter: « c’est une grave erreur, car elle n’est détenteur d’aucune fonction officielle.» « Elle peut intervenir dans le cadre sa vie conjugale, personne ne peut le lui reprocher, mais quand elle se mêle des affaires de l’Etat jusqu’à faire nommer des ministres, comme l’a avoué un ministre, ça devient grave », enfonce-t-il. Me Adama Guèye, qui était en tournée politique dans le sud du pays, demande au président de la république de prendre toutes ses responsabilités.