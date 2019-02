Me Amadou Sall, Pds : « nous ne boycottons pas la Présidentielle….. »

Me Amdou Sall tente de préciser la pensée de Wade sur le boycotte de la présidentielle du 24 fevriér prochain. «Nous ne boycottons pas la présidentielle, nous nous opposons à sa tenue». explique l’avocat, membre du comité directeur du PDS et proche de Me Abdoulaye Wade. Déja, selon Amadou Sall, le PDS avait annoncé, dans son livre blanc, au lendemain des legislatives, qu’il ne participerait plus à une élection organisée par le gouverment du président Macky Sall. A cela, il ajoute l’élimination injuste de leur candidat, l’absence de concenssus sur le code électoral, l’indépendance de la justice entre autres manquements notés.