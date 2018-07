Me Assane Dioma Ndiaye : « La justice a fait un travail remarquable »

Je crois que la justice a répondu à nos différents appels. Lors de nos plaidoiries, nous avions demandé que cette affaire soit jugée dans la plus grande sérénité et que si des faits matériels étaient versés dans le débat, que la justice en tire toutes les conséquences.

Aujourd’hui, la justice a fait un travail remarquable en s’appuyant et en s’adossant aux éléments du dossier. Et dans ces éléments du dossier, il ne ressort aucun élément matériel qui pouvait permettre d’entrer en voie de condamnation de l’Imam Ndao et les autres qui étaient arrêtés en Mauritanie sur la base de simples supputations. Je pense que la décision est satisfaisable.

Le mécanisme de la réparation instituée au niveau de la Cour suprême commence à entrer en vigueur. Dès lundi les audiences commenceront et tous ceux qui seraient acquittés auront la possibilité de se rapprocher de la Cour suprême pour introduire une demande d’indemnisation par rapport à l’acquittement mais aussi par rapport au temps de détention qui est extrêmement long.