Me Bamba Cissé: «Le mouvement Ibadou-rahmane n’est pas un mouvement de terroriste »

Les plaidoiries se poursuivent à la Chambre criminelle de Dakar où se déroule le procès de l’imam Alioune Badara Ndao et Cie. Les avocats de la défense prennent naturellement le contre-pied du procureur de la République en réclamant l’acquittement pur et simple de leurs clients… Selon Me Bamba Cissé, le dossier Imam Ndao est complexe. « On ne peut pas plaider ce dossier sans pénétrer la religion musulmane », constate-t-il, avant d’ajouter : «Pour comprendre le mouvement Ibadou-rahmane, il faut creuser. Le mouvement Ibadou-rahmane n’est pas un mouvement de terroriste ». La robe noire précise : «Le fait de porter une barbe est une sounna du prophète. Idem pour une femme musulmane qui porte une voile».