Me Ciré Clédor Ly: « C’est la loi elle-même qui imposait ce renvoi pour la régularisation »

« Ceux qui ont été dans la salle ont pu constater qu’il y a une justice menée à la baguette. La défense n’a pas été informée de cette audience. Si les prévenus ont reçu des citations, ils l’ont reçu dans des délais étriqués qui ne leur ont pas permis d’informer leurs avocats, de se concerter avec eux et de permettre aux avocats eux-mêmes de se réunir pour prendre connaissance de l’ensemble du dossier d’appel et bâtir une stratégie de défense. Tout ce que nous demandions c’était que la loi soit respectée. Nous avons cité les textes de loi qui permettaient à tout le monde de savoir que le procureur général n’a pas respecté les dispositions légales, que les droits de la défense à l’entame ont été violés. C’est la loi elle-même qui imposait ce renvoi pour la régularisation. Tout le monde a entendu le tribunal dire que ce renvoi qui devrait être un renvoi de régularisation de la procédure comme étant un renvoi ferme et ultime et qu’à la date du 9 juillet, l’affaire serait retenue. Nous avions demandé un délai plus raisonnable car il y a plus de 30 avocats constitués. Il y a des avocats qui ont quitté l’étranger et qui ont participé à l’instruction et au jugement. Des avocats qui ont été constitués par les prévenus eux-mêmes qui tiennent à ce que ces avocats soient présents et ils sont à l’étranger. Donc, les délais que nous avions demandés étaient des délais très raisonnables. Cela est conforme aux engagements internationaux qui ont été pris par le Sénégal, notamment l’article 14.5 du pacte international relatif sur les droits civils et politiques. Ce procès doit être un procès comme tous les procès où les droits de la défense et des prévenus. Nous avons eu la preuve, hier, que nous n’aurons jamais un procès équitable dans l’affaire Khalifa Sall. Ce sera un procès escamoté, un procès marathon où aucun droit ne sera respecté. Enfin de compte l’objectif politique sera atteint ».