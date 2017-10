Me Ciré Clédor Ly sur la levée de l’immunité parlementaire de Khalifa Sall « Le Parquet confirme qu’il détient arbitrairement un député »

La réponse des avocats de Khalifa Sall, suite à la demande du ministère public demandant la levée de l’immunité parlementaire de ce dernier, ne s’est pas attendre. Et c’est Me Ciré Clédor Ly qui monte au créneau pour dire que le parquet vient de confirmer que leur client est arbitrairement détenu.

Le Procureur de la République, Serigne Bassirou Guèye, a adressé une lettre au président de l’Assemblée nationale pour demander la levée de l’immunité parlementaire de Khalifa Sall. Il faut dire que le député a été arrêté avec plusieurs de ses collaborateurs pour détournement de deniers publics. En effet, une commission ad hoc sera mise en place pour statuer sur cette demande du ministère public. C’est sur ces entrefaites que Me Ciré Clédor Ly, un des avocats de Khalifa Sall, a encore dénoncé la détention arbitraire de l’édile de Dakar avant de demander à ce qu’il soit rétabli dans ses droits. « Nous avons toujours soutenu que les poursuites ne pouvaient pas être continuées depuis l’arrêt rendu par le conseil constitutionnel. Khalifa Sall était désormais en détention arbitraire. Nous avions déposé aussi une demande pour sa libération d’office pour détention arbitraire. Et le procureur avait même dit qu’il n’était pas dans une situation où il était couvert par une immunité », a-t-il déclaré.

« Ils sont dans le faux et dans le mensonge »

Avant de poursuivre : « et le juge d’instruction, le sachant, l’a suivi aveuglément à la suite d’un commentaire qui a été fait par le Ministre de la Justice lui-même. Nous sommes allés à la chambre d’accusation et la chambre les a suivis. Nous avions fait un pourvoi en cassation et à ce jour, nous n’avons pas l’arrêt pour que la Cour suprême statue ». S’exprimant sur les ondes de la Rfm, la robe noire a soutenu que ces derniers reviennent en se contredisant parce que, dit-il, dès l’instant qu’ils saisissent l’Assemblée nationale pour la levée de l’immunité parlementaire de Khalifa Sall, cela veut dire en réalité qu’ils étaient dans « le faux et dans le mensonge ». L’avocat de poursuivre : « ils étaient dans l’arbitraire et ils reconnaissent même que Khalifa Sall est couvert par une immunité parlementaire et que sa détention était arbitraire. Donc, aujourd’hui c’est la confirmation. Je crois qu’aujourd’hui, nous sommes dans un pays où maintenant tout est devenu dangereux. Il faut qu’on revienne à l’État de droit. Qu’on arrête les règlements de compte politique ». En tout état de cause, l’avocat de Khalifa Sall estime que l’Assemblée nationale devrait tirer toutes les conséquences de la correspondance adressée par le ministère public qui est, selon lui, un aveu de ce qu’ils détiennent un député arbitrairement.

Cheikh Moussa SARR