Me El Hadj Diouf : « lache » «Khalifa Sall diaralouma touss, je l’aidai simplement»

Me El Hadj Diouf lache son client Khalifa Sall dans le dossier de la Caisse d’avance fait un virage à 180 degré. Selon l’avocat, il aidait simplement Khalifa Sall, mais n’a rien à commenter sur la décision du Conseil constitutionnel de recaler sa candidature.

« Khalifa Sall diaroulma touss. Je l’aidai simplement, lui et Bamba Fall. Ils ne m’ont pas payé. Ce n’est pas mon problème si sa candidature est recalée. Mais mon sentiment et qu’il ne devait pas être emprisonné dans cette affaire » soutient Me El Hadji Diouf, dans RFM matin