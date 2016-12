Me El Hadji Diouf se trompe. Mais…

0

Le courage de Me El Hadji Diouf, fils du Saloum, animé de la témérité d’un enfant de Guinguinéo que feu le Roi Fodé Diouf a longuement façonné pour le sens de la vérité, de l’honneur et de la dignité est inné. Rokhaya Diouf actuelle Maire de Géo ne le démentira pas. généreux et courageux, Me El Hadji Moustapha Diouf a en lui une qualité rare au sénégal : il ne triche pas et n’aime pas la fourberie. Et il n’existe aucun Président de la République du Sénégal, ni aucune autorité, si hautement institutionnelle soit-elle qui l’aménerait à fléchir ou à rompre.

Pour sa prise de position sur Yahya Jammeh, pour ses sorties politiques qui indisposent certains et pour ses propos publics qui dérangent d’autres, l’attaquer serait un attaque de lâcheté. Lui opposer des réponses dialectiques, sages, correctes, calmes, réfléchies et civilisées, aurait été l’acte le plus indiqué. Et qu’on l’accepte ou pas, il est l’un des plus grands avocats de ce pays et même de la sous-région.

Seulement, « errare humanum est » est un adage inactuel car étant de tous les temps. Et cette fois-ci, il a commis une erreur compréhensible avec cette peuplade de personnes qui entoure Macky Sall et dont les rôles encagoulés sont maintenant compris par tous. Macky Sall ne perdrait rien en écoutant certaines personnalités politiques et civiles de ce pays. Et ceux qui créent des barrières entre des citoyens et lui, ou procèdent à une hideuse délation sont ceux même qui sont pires que des spores à éviter.

C’est certainement ceux-là qui alimentent souvent la colère naturelle de Me El Hadji Diouf, l’un des rares compagnons de Macky Sall qui ne s’engoulent pas pour le rencontrer. Mais c’est bien Macky Sall qui dirige ce pays et le contrôle. Il ne pourra jamais le contrôler de façon adiante jusqu’aux fleurs qu’on plante au Palais. S’il ne contrôlait pas ce pays, ce serait une calamité pour la sécurité institutionnelle, la paix civile, la stabilité nationale et le fonctionnement normal de l’administration. Me El Hadji Diouf attire son attention. C’est un clin d’œil important pour lui, Macky !

Dom ou rewmi