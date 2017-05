Me El Hadji Diouf va-t-il rallier Manko Wattu Sénégal ?

Ce qui n’est pas encore clair dans la tête des sénégalais, c’est la position de Me El hadji Diouf dans la politique sénégalaise. Va-t-il rejoindre la coalition de l’opposition Manko Wattu Sénégal ? Voici la question que les sénégalais se posent après la sortie de Jean Paul Diaz de Benno Bokk Yaakaar. Lors d’une conférence de presse, le leader du Parti des travailleurs et du peuple (Ptp) a affirmé l’idée selon laquelle, « Travailler avec cette coalition de l’opposition sera une bénédiction». Semble-t-il être plus proche du camp de l’opposition que celui de la mouvance présidentielle auquel il continue d’appartenir jusqu’à ce jour ? De toute façon, le temps jugera sous très peu.