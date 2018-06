Abdoulaye Fall était depuis plus de six ans au Parti des travailleurs et du peuple (Ptp) aux côtés de Me Elhadji Diouf. Avec la même verve que son désormais ex-mentor, Abdoulaye Fall donnait du fil à retordre auxadversaires politiques du Ptp. Sur le départ, il compte garder une relation fraternelle avec l’avocat du peuple, nous dit le journal l’Observateur.