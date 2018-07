Me Kabibel Diouf définitivement radié

Ne dites plus Me Kabibel Diouf. Selon L’AS, la Cour d’appel de Dakar a confirmé la radiation à vie de la robe noire. Celle-ci avait fait appel de la mesure de radiation prise à son encontre par le Conseil de discipline de l’Ordre des avocats. Le journal indique qu’il a décidé de se pourvoir en cassation. Kabibel Diouf a été sanctionné par ses pairs pour une sombre affaire d’abus de confiance et d’escroquerie. Il aurait floué l’épouse du défunt ministre socialiste Pape Babacar Mbaye dans une opération immobilière pour un montant de 62 millions de francs