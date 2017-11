Me Madické Niang : « La convocation est irrégulière, donc les travaux devraient être ajournés »

« Nous sommes globalement 37 députés à partager cette cause. Parce que ce qui nous intéresse, c’est la dignité du député Khalifa Sall, mais aussi du respect du règlement intérieur qui est le socle sur lequel doit s’appuyer d’abord le déroulement des travaux, mais tout ce que fait aussi l’Assemblée nationale. Je voulais vous dire que dès le début, nous avons constaté qu’il y a eu beaucoup de violations. D’abord en commission des lois, nous leur avions dit qu’on n’a pas pris en compte les dispositions du règlement intérieur qui prévoient que les commissions sont convoquées 48 heures avant. Et nous ne sommes pas en matière d’urgence. C’est seulement l’urgence qui aurait pu permettre qu’on puisse convoquer sans respecter les délais. Et nulle part dans la convocation, on a évoqué une question pouvant permettre de se rapporter à la notion d’urgence. C’est une convocation normale qui n’a pas respecté les délais prévus par le règlement intérieur. Deuxièmement, hier j’ai demandé la parole parce que les dispositions de la loi organique portant règlement intérieur me permettent de le faire. J’ai dit et répété au Président Niasse, dès que le Président aura ouvert la séance jusqu’à clôture, on peut intervenir à tout moment. Comme je demande un ajournement, et surtout un ajournement qui a pour fondement le fait que la commission des lois n’a pas eu à statuer de manière régulière, cette commission des lois ne devaient être saisie. L’article 34 considère que c’est l’Assemblée nationale qui a pouvoir de mettre en place cette commission et elle doit le faire directement. On aurait pu aujourd’hui convoquer les députés, leur dire ordre jour, constituer d’une commission ad hoc. On a parlé de ratification, c’est pourquoi j’ai dit que l’ordre du jour étant irrégulier, la convocation étant irrégulière, il faut qu’on ajourne nos travaux. Mais le Président ne m’a pas donné la parole alors que je pense que quelles que soient les positions du Président, à partir du moment où un député demande à prendre la parole, il faut l’écouter et savoir quelle argumentation il va servir ».