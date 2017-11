Me Madické Niang sur le dialogue national « Si Macky Sall ferme la porte du dialogue, il le regrettera »

Lors de la cérémonie du Magal de Touba 2017, Serigne Bass Abdou Khadre, en rapportant les propos du Khalife général des mourides, a invité les hommes politiques au dialogue. S’exprimant au terme de ladite cérémonie, le président du Groupe parlementaire « Liberté et Démocratie » a soutenu que Serigne Cheikh Sidy Mokhtar Mbacké « prêche des convaincus ». Me Madické Niang a déclaré que : « Aujourd’hui, nous disons qu’il faut un dialogue bien articulé, un dialogue sincère. C’est le point de vue que nous fournissons. Rappelez-vous, j’ai toujours dit et répété à chaque Magal, après la cérémonie officielle, qu’il nous faut construire ce pays dans le dialogue et dans la paix. C’est seulement pour cela que ce pays pourra jouer son véritable rôle parce que le Sénégal est reconnu comme un pays stable ». Il ajoute : « je continue d’en être un fervent supporter. Je dis aux gouvernants d’engager un dialogue sérieux et sincère. Nous avions été le plus grand parti à avoir répondu à l’appel du président Macky Sall pour participer au dialogue national qui avait accouché d’une souris malgré une belle cérémonie. Aujourd’hui, on nous demande à nouveau de dialoguer. Le Khalife nous le demande, nous lui disant que vous prêchez des convaincus (…)». En tout état de cause, le responsable libéral estime que le président Macky Sall ne peut pas exercer seul le pouvoir. A l’en croire, pour aller vers des élections apaisées, pour construire ce pays, il faut qu’il dialogue avec son opposition. « Il faut qu’il y ait un dialogue sincère. S’il ferme la porte du dialogue, je vous jure qu’il le regrettera », a-t-il encore précisé.

Cheikh Moussa SARR