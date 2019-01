Me Mamadou Ndiaye: « La décision du Conseil constitutionnel est manifestement illégale »

Le Conseil constitutionnel a sorti une liste provisoire des 5 candidats qui devront prendre à l’élection présidentielle du 24 février prochain. Khalifa Ababacar Sall a été recalé et ses avocats parlent de « décision illégale » et qui, « en droit, n’est pas fondée ». Sur ce, ils comptent user des voies de recours pour contester ladite décision.

L’ex maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, par ailleurs candidat de la coalition Taxawu Senegaal, a été recalé par les 7 sages du Conseil constitutionnel. Le motif évoqué par ces dernier est que « Khalifa ne peut plus se prévaloir de la qualité d’électeur au sens des articles L.27 et L.31 du Code électoral ; que par la suite, ne remplissant pas la condition prévue par l’alinéa 1er de l’article L.57 du Code électoral, il ne peut faire acte de candidature à l’élection présidentielle ». En effet, écrit le Conseil constitutionnel, il résulte de l’arrêt numéro 454 rendu le 30 août 2018 par la Cour d’Appel de Dakar et transmis au Conseil constitutionnel, que Khalifa Ababacar Sall est condamné, en application des articles 135 à 137 et 152 et suivants du Code pénal, pour faux et usage de faux en écriture de commerce, faux et usage de faux dans des documents administratifs et escroquerie portant sur des deniers publics, à une peine de 5 ans d’emprisonnement ferme et 5 millions de Fcfa d’amende. Joint au téléphone par la rédaction de Rewmi, Me El Mamadou Ndiaye, un de ses avocats, a indiqué que cette décision du Conseil constitutionnel n’est pas fondée en droit. « Nous prenons bonne note de la décision et comme tous les Sénégalais, nous constatons que c’est une décision qui, en droit, n’est pas fondé. Parce que les arguments du Conseil constitutionnel sont des arguments incompréhensibles. C’est ce qui fait qu’aujourd’hui, nous sommes dans notre logique de départ, c’est-à-dire que nous allons exercer toutes les voies de recours qui nous sont offertes, à savoir d’abord le rabat d’arrêt qui effectivement, au terme de la loi, a un caractère suspensif de la décision », a dit la robe noire.

Khalifa va user des voies de recours pour contester la décision

Avant de poursuivre : « au-delà de ça, nous savons que la décision du Conseil constitutionnel est manifestement illégale et à partir de ce moment, la loi nous donne la possibilité de la contester. Nous n’hésiterons pas à user des voies de droit pour effectivement remettre en cause cette décision en sachant que si le droit est dit aujourd’hui, nous aurons raison. Donc, la défense est en train de poser des actes tendant à l’annulation de ces deux décisions ». En rendant sa décision, le Conseil constitutionnel écrit aussi que « le caractère suspensif du pourvoi en cassation en matière pénale a pour effet d’empêcher l’exécution de l’arrêt de la Cour d’Appel avant l’expiration du délai d’exercice du pourvoi en cassation et, en cas d’exercice du pourvoi dans le délai, jusqu’à la décision de la Cour suprême s’il s’agit d’un arrêt de rejet et, au-delà s’il s’agit d’un arrêt de cassation ». Interrogé sur cette question, le défenseur de Khalifa Ababacar Sall a martelé que « ce qui se passe aujourd’hui, c’est une négation du droit de la part des autorités politiques, mais également de la part de certaines autorités judiciaires. Ce qui participe à remettre en cause l’Etat de droit et, par conséquent, la démocratie. Mais nous, nous nous disons que nous sommes des hommes de droit, nous militons en faveur du droit et de son respect. Par conséquent, quel que soit le comportement des autres, nous préférons garder une posture de dignité. Et, cette posture de dignité nous impose d’user des voies de recours qui nous sont offertes. Nous n’hésiterons pas à les utiliser ». Toutefois, les avocats ont désormais deux jours pour déposer un éventuel recours. La liste définitive des candidats à la présidentielle, le premier tour étant prévu le 24 février, doit être publiée au plus tard ce dimanche par le Conseil constitutionnel.

Cheikh Moussa SARR