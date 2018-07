Me Moussa Sarr : « Certains partis et mouvements politiques sont devenus des Gie»

La politique semble avoir perdu de ses lettres de noblesse. Du moins, c’est l’analyse de l’avocat Moussa Sarr, sur le plateau l’émission « Sortie » de Walf Tv.

Malheureusement, constate la robe noire, plusieurs partis et mouvements politiques ont remplacé les Gie dans l’espace politique. «Ils ont pollué l’atmosphère politique. La politique n’est plus un engagement mais une activité commerciale», déclare, dépité, l’avocat de Imam Ndao. Il parle même d’ « entreprenariat politique.» Et, son avis, être politicien ne serait pas un métier.

Il ajoute: «l’immense majorité des partis et mouvements politiques sénégalais n’a ni base politique ni différenciation idéologique», analyse Me Sarr.»

Me Sarr poursuit: «Au Sénégal, la politique est devenue un ascenseur social. Le but est d’occuper l’espace médiatique avant de rejoindre une coalition, puis de passer au guichet pour en récolter les fruits. »

« Le Pse, est en principe, un bon plan mais… »

Me Sarr s’est également prononcé sur le Plan Sénégal Emergent. Un Plan, lequel dans son principe et sa conception est bon, pour reprendre ses propos.

Mais exhorte-t-il les autorités, à faire en sorte que le Plan Sénégal émergent ne se transforme pas en un Plan sans Eau, un Plan sans Energie, un Plan sans Emploi, un Plan sans Espoir, bref un Plan sans Economie.