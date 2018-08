Me Moussa Sarr,  un ténor du barreau témoigne sur Lamotte

« Le juge Malick Lamotte est l’un des meilleurs la famille judiciaire, une des valeurs sures de la justice sénégalaise, de par sa compétence, sa courtoisie et son intégrité.» C’est le témoignage de l’avocat Moussa Sarr, un des ténors du barreau sénégalais sur Lamotte. La robe noire, qui fut l’avocat d’Imam Ndao, dit exprimer tout son soutien et sa solidarité au juge Lamotte après la virulente sortie de Cheikh Bamba Dièye contre lui et le juge Kandji. Ancien Dircab de Sidiki Kaba, le juge Lamotte était le représentant du Sénégal à la Cour pénale internationale à New York. Dépeint comme un juge très rigoureux et expérimenté́, Malick Lamotte a tout sacrifié pour revenir servir son pays. Il dirige depuis 5 ans le Tribunal de grande instance hors classe de dakar, la juridiction la plus tribunal le plus importante du Sénégal. En 25 ans de carrière, il n’a connu que le siège et il est réputé être un juge crédible, compétent et doté d’une vaste grande culture.