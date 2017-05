Me Oumar Youm Une lucidité politique militante

A Bambilor, Me Oumar Youm, Directeur de Cabinet du Président de la République, a bien montré sa face militante, exemplaire car étant celle d’un responsable politique qui ne s’accommode que de son mentor et qui refuse la tartufferie. A la veille des Législatives, des unités et des réconciliations se scellent et des ententes sont opérées en vue des enjeux électoraux. Mais il appert bien que certaines parodies d’unité sont affichées pour donner un simulacre de retrouvaille fausse et douteuse. Me Oumar Youm comprend bien la délicatesse des Législatives que va affronter l’APR et Benno Bokk Yakaar qui n’ont pour adversaires qu’eux-mêmes. Aux responsables ennemis de Bambilor, il a tenu un langage de vérité rare : donner la primauté au parti, à la coalition, à l’intérêt national et non à la dangereuse prétention au narcissisme avec des ambitions démesurées. Ce langage de vérité n’est jamais tenu aux responsables politiques qui animent ça et là des tendances querelleuses et malveillantes aux conséquences désastreuses.

Macky Sall est un homme indubitablement meurtri et indisposé par les empoignades verbales et les bagarres spectaculaires attentatoires à l’image de l’APR et de la Coalition Benno Bokk Yakaar. Tenir un langage de vérité aux antagonistes sans complaisance, ni mansuétude comme vient de le faire Me Oumar Youm aux responsables de Bambilor, est une exigence de veille d’élections. Le Ministre de la Pêche, Oumar Gueye, et le Président de Conseil départemental, Souleymane Ndoye, ont une grande responsabilité dans cette situation politique qui a abouti à de terribles actes de violence. En politique, la débonnaireté est source de désinvolture. En voulant se donner l’image d’un leader pour qui et au nom de qui tout le monde agit, le Responsable politique bien positionné finit par être source de rivalité dont il se délecte in petto !

Inviter à l’esprit de responsabilité est la sage résolution à prendre. Me Oumar Youm refuse l’unité de face et refuse en même temps aux responsables politiques le droit de semer l’animosité, d’attiser les flammes et mettre en garde les incendiaires est un langage responsable que tous les Responsables APR devraient tenir et s’en accommoder !

Domou rewmi