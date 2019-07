Méchoui d’agneau de tabaski

Je vous propose aujourd’hui une recette que vous pourrez faite pour la tabaski (fête du mouton ou encore Aïd le kebir).

Vous pouvez aussi la réaliser à d’autres occasions, un samedi soir en famille, quand vous recevez des amis, pour les fêtes de fin d’année, etc., etc.

Il s’agit d’un gigot d’agneau (un haut de gigot de 2kg environ) mariné puis précuit dans une cocotte avec un peu d’eau, avant d’être cuit au four. Il est accompagné de sa sauce aux oignons préparé avec le jus de cuisson de l’agneau ce qui lui donne tout son goût. Ainsi que de divers crudités : concombre, carotte râpée, etc. De la mayonnaise mélangée à des petits pois fins et du maïs doux pour donner de la couleur. Et des frites pour les plus gourmands.

Vous trouverez ci-dessous la liste des ingrédients ainsi que la recette (très) détaillée. N’oubliez pas de commenter pour me dire ce que vous en pensez.

Durée : 1h45 environ

Ingrédients



1 (haut de) gigot d’agneau de 2kg environ coupée en deux parties pour faciliter la cuisson

Une cuillère à soupe de beurre

500g d’oignons (recommandé, mais j’en ai mis un peu moins)

7cl d’huile pour la sauce

5 gousses d’ail

2 bouillons cube maggi, Sel, poivre, une pincée de piment, 1 cuillère à café de gingembre

3 cuillère à soupe de vinaigre, 2 cuillères à soupe de moutarde

2 feuille de laurier, Du thym (optionnel)

3 poivrons vert, jaune, rouge

1 concombre, 1 carotte, 1 tomate, 50g d’olives vertes

1kg de pommes de terre

1L d’huile pour la préparation des frites

De la mayonnaise

Deux cuillères à soupe de petits pois fins (en conserve, égouttés), Deux cuillères à soupe de maïs doux

1/2 gousse d’ail pour la mayonnaise

1 branche de persil pour la déco (optionnel)

La recette

Préparation du gigot

Commencer par nettoyer rapidement votre gigot à l’eau claire.

Faites plusieurs et longues incisons à l’aide d’un couteau ou des trous.

Préparer la farce et marinade qui va aider à révéler tout le goût de ce gigot. Pour cela éplucher 4 gousses d’ail. Ajouter une pincée de piment, une cuillère à café de gingembre et une de poivre. Mixer le tout à l’aide d’un mixeur ou d’un mortier-pilon. Ajouter une cuillère à soupe de moutarde. Mélanger.



Rajouter de la farce bien en profondeur dans chaque incision ou trou. Gardez en pour enduire toute la surface de la viande.

Saler la viande de façon uniforme.

Cuisson de la viande

Mettre dans une cocotte.

Rajouter 1 verre et demi d’eau. Rajouter les feuilles de laurier. Parsemer de thym (optionnel). Rajouter deux cuillères à soupe de vinaigre.

Cuire le gigot dans la cocotte 20 min environ, le retourner à mi cuisson.



N’attendez pas que l’eau s’évapore complètement, enlever le gigot, et réserver le jus de cuisson. Il servira pour faire la sauce.

Préchauffer le four à 200°C.

Mettre du papier aluminium sur la plaque du four. Placer à mi-hauteur. Enduire le gigot de beurre et cuire 30 min environ. Le retourner à mi cuisson.

Il y aura du jus de cuisson sur la plaque ce qui permet de garder la viande moelleuse à l’intérieur en même temps qu’elle se colore à la surface.



La sauce

Pendant que la viande cuit préparer la sauce pour gagner du temps.

Pour cela couper les oignons finement. Mettre les 7 cl d’huile dans une cocotte. Ajouter les oignons. Ajouter la gousse d’ail restante émincée ou écrasée. Laisser colorer 5 min en remuant de temps à autre.



Rajouter ensuite 1/2 verre d’eau ainsi que le jus de cuisson que vous aviez réservé.



Rajouter une cuillère à soupe de moutarde, un peu de poivre et une cuillère à soupe de vinaigre. Mélanger et laisser cuire 10 min à feu moyen puis 5 min à feu doux.

La sauce doit être épaisse donc continuer la cuisson encore quelques minutes si besoin.

Si besoin ajuster l’assaisonnement (sel, poivre).



La mayonnaise

Mettre la mayonnaise dans un bol. Ajouter le maïs doux, les petits pois, une pincée de poivre ainsi que la 1/2 gousse d’ail écrasée. Mélanger. Et réserver.

Les frites

Couper les pommes de terre en bâtonnets qui ont à peu prêt le même calibre. Mettre dans un grand bol d’eau salée.

Faire chauffer l’huile. Cuire les pommes de terre et déposer sur du papier absorbant.

Les crudités

Couper les poivrons en bâtonnets ou en dés ou encore en bracelets (rondelles). Vous pouvez aussi les couper en espèces de pots avec des dents de scie et mettre la mayonnaise dedans.

Râper la carotte. Éplucher le concombre et couper en rondelles. Couper délicatement la tomate en rondelles.



Le dressage

Faites un joli dressage comme vous le sentez ou comme le mien.

N’oubliez pas vos poivrons vert jaune rouge. Aux couleurs du Sénégal vous avez dit ? Les ivoiriens et autres ne soyez pas fâchés :))

N’oubliez pas les olives….les tomates coupées en rondelles, les concombres, etc.

Rajouter quelques feuilles de persil pour donner de la fraîcheur.

Et à l’arrivée ça donne ça 🙂

Bon appétit et à bientôt pour d’autres recettes.