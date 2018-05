Les médecins en spécialisation lèvent le pied

Restés des mois sans bourses, le collectif des Médecins en Spécialisation (Comes) avait menacé d’aller en grève. Maintenant tout est rentré dans l’ordre. Du moins, si l’on se fie au communiqué des toubibs parvenu à notre rédaction. « Les 9 mois d’arriérés de bourses de l’année 2017 ont étévirés ce matin dans les banques. Les renouvellements seront engagés d’ici à demain et le payement sera effectif la semaine prochaine. Toutes les nouvelles demandes de bourses seront satisfaites et la commission va statuer la semaine prochaine afin de remplir les conditions administratives qui précèdent l’octroi d’une bourse», mentionne la note dont nous détenons copie. Satisfaits, Docteur Abdoulaye Kane et Cie ont jugé nécessaire de suspendre leur plan d’action.