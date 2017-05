Medina Baye commémore le « Cheikh Al Islam » de Baye Niasse

Médina Baye Niasse se rappelle l’un des fidèles compagnons de Cheikh Ibrahima Niasse. Il s’agit du Génie de la grammaire arabe Ahmadou Thiam, plus connu de Baye Amadou Thiam nahou (grammaire en arabe). Ce dernier a fait le tour de l’Afrique et converti nombreuses personnes à l’Islam. Détenteur du savoir, Cheikh Ibrahima Niasse dit Baye Niasse lui attribua le titre honorifique de « Cheikh Al Islam ». Jouissant d’une personnalité spirituelle cachée, l’homme forma en grammaire arabe, des personnalités religieuses et de renom internationale tels que Seyda Mariama Niasse (fille de Cheikh Ibrahim Niasse), Feu Imam Assane Cissé et Barham Diop.

Baye Amadou Thiam, l’homme peut être inconnu du grand public mais ses œuvres restent une empreinte indélébile dans la Fayda Tidianya. Feu Ahmadou Thiam, fait partie des compagnons les plus fidèles de Cheikh Ibrahima Niasse et a voué tout son temps à l’Islam. Son dévouement particulier pour la Tijaniyya fait de lui un des grammairiens arabes les plus connus au Sénégal . A cet effet, le vénéré Cheikh Ibrahima Niasse lui donna le titre honorifique de « Cheikh Al Islam».

Dans une lettre, Baye Niasse salue son ingéniosité et sa grandeur de personnalité religieuse dont il jouissait. « Il n’y a aucune personne plus éminente que Ahmadou Thiam dans le Fayda Tijaniyya » a-t-il témoigné. Mieux, le grammairien arabe a inculqué du savoir presque à tous ses enfants sauf El Hadji Abdallah Niasse. A ces derniers, s’ajoutent Feu Imam Assane Cissé Barham Diop. Nul ne peut ignorer le nombre de disciples important de Cheikh Ibrahima Niasse au pays de l’oncle Sam. Sur ce, Le Calife actuel de Baye Amadou, Ababacar Thiam, en Amérique, a déclaré que son vénéré père avait déjà prophétisé la notoriété de Imam Assane Cissé au pays de l’oncle Sam. « Un jour Baye Amadou Thiam enseigna ses talibés et leur demanda qui va m’ouvrir la porte de l’Amérique, Imam Assane Cissé se leva et lui répondit, je serai ce grand homme », confie-t-il.

Pour rendre hommage à ce grand homme, une ziarra est prévue demain à Médina Baye Niasse sous la présence du Calife général.

Safiyatou Diouf