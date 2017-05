Médina Gounass : Mohammad Boun Abdallah Dionne réitère les engagements de l’Etat à moderniser le site

Le Premier ministre Mohammad Boun Abdallah Dionne a rassuré, vendredi, le Khalife général de Médina Gounass (Kolda), des mesures qui seront prises par le gouvernement pour permettre aux fidèles de faire une bonne retraite spirituelle l’année prochaine, a appris l’Aps

Le Premier ministre qui est arrivé en début de matinée dans la cité religieuse sur instruction du chef de l’Etat suite à la disparition de feue Fatoumata Miniel Ba, soeur du Khalife de Médina Gounass a rappelé les « mesures fortes » à prendre pour aider les milliers de fidèles à passer un « bon daaka » l’année prochaine.

Mohammad Boun Abdallah Dionne a notamment mis en exergue les instructions présidentielles de veiller à la protection civile et à la sécurité publique à Médina Gounass.

Il s’agit de mettre en place un schéma d’aménagement du site susceptible d’assurer la sécurité des personnes, d’accueillir la réalisation d’infrastructures d’assainissement, d’hygiène, de santé, de prières, mais aussi de meilleures conditions de cuisson pour l’alimentation des pélerins.

Accueilli par le marabout Amadou Tidiane Ba, Mohammad Boun Abdallah Dionne qui a prié à la mosquée s’est ensuite rendu sur les lieux du sinistre en compagnie de Thierno Abdoul Aziz Ba, renseigne la cellule de communication de la Primature ;

Le Premier ministre était accompagné dans sa visite à Médina Gounass par entre autres le ministre Augustin Tine (Forces armées), assurant l’intérim de son collègue de l’Intérieur et de la Sécurité intérieure Abdoulaye Daouda Dialla, du secrétaire d’’Etat à l’Hydraulique, du ministre délégué en charge de Requalification des banlieues.

Le génie militaire, le général Tine des sapeurs-pompiers et l’architecte du chef de l’Etat faisaient également partie de la délégation du Premier ministre qui a réitéré les condoléances du président de la République et sollicité des prières pour un bon hivernage et des élections apaisées.