MEDINA- Seydou Guèye et Bamba Fall accusés de ‘’détruire’’ l’APR et BBY

Le BBY local peine à trouver ses marques à la Médina. La dernière réunion convoquée jeudi dernier à cet effet s’est terminée en queue de poisson. Le ministre Seydou Guèye est accusé d’entretenir une proximité douteuse avec le Maire Bamba Fall pour détruire la base réelle de l’APR Medina et même de BBY.

Les responsables de l’APR Médina, notamment Sidy Sam, Adama Fall, Oumy Bodian et bien d’autres responsables politiques, ont tous déploré la démarche unilatérale de Seydou Gueye qui ‘’a tenu des réunions de BBY sans y associer ces derniers’’. Idem pour ce qui concerne bien des partis membres de BBY qui ont toujours déploré la léthargie au niveau de la Médina depuis le référendum de mars 2016. ‘’Il n’existe aucune instance d’animation et de mobilisation de Benno à la Médina’’, a révélé Sidy Same, responsable APR-Médina. D’autres responsables interrogés se demandent même si Seydou Gueye ne fait pas le jeu du maire de la Médina. Ce dernier, signale Sidy Same, a publiquement fait l’éloge de Seydou Gueye devant le Président Macky en avril 2016 à la Médina. En effet, Sidy Same et Cie lui reprochent d’entretenir une proximité douteuse avec le Maire Bamba Fall tout en déconstruisant la base réelle de l’APR Medina et même de BBY. Pour illustrer leurs propos, ces responsables et militants à la base trouvent intrigante la distribution par M. Seydou Gueye de 500 bons de 25000 FCfa, soit une valeur de 12 500 000 FCfa à ‘’AUCHAN’’, que le maire Bamba Fall brandit fièrement comme une de ses réalisations phares. Les responsables tels que Sidy Same en appellent au retour à la raison de M. Guèye qui ‘’doit faire passer l’intérêt général avant ses calculs politiciens sans issue heureuse’’. ‘’Il doit apprendre de ses erreurs des locales de 2014 et capitaliser sur la victoire du OUI lors du référendum de mars 2016’’, conseillent-ils. Avant d’avertir : ‘’L’assemblée générale d’installation du comité électoral, programmée par Seydou Gueye le 1er juillet prochain, risque d’être très houleuse.

M BA