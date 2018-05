Médina Yoro Foulah: 2 indicateurs arrêtés par la police gambienne

L’arrestation des deux indicateurs douaniers à la frontières Sénégalo-gambiemme a semé la tension dans la commune de Niaming situant dans le département de Médina Yoro Foulah. Il s’agit bien des nommées et Manga, nous apprend le journal L’AS. En effet, ces hommes étaient au poste du village de Diahanka pour surveiller les fraudeurs qui empruntent très souvent ce passage pour véhiculer de la marchandise dans le territoire Sénégalais. Et du coup, les forces de défense de la Gambie les ont arrêtés et les reprochent d’avoir opéré sur leur territoire. Conduits à la poste de police de Kudan, ils sont placés en garde à vue.