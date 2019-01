Le Meds va lancer des réseaux d’appui à l’emploi

Le Mouvement des Entreprises du Sénégal (Meds) va mettre en place des réseaux d’appui à l’emploi des jeunes.

Le Meds ne cesse d’innover dans sa quête d’emploi pour les jeunes. Son président, Mbagnick Diop, a profité du Forum du 1er emploi pour annoncer de nouvelles perspectives d’emplois. Pour cette cuvée 2019, le MEDS et ses partenaires comptent mettre l’accent sur les interactions entre organisations patronales, institutions, entreprises et pouvoirs publics. Pour ce faire, le Meds envisage de mettre en place des réseaux d’appui à l’emploi des jeunes. « Nous allons développer une communication adaptée en direction des jeunes, multiplier les associations et les espaces d’appui et d’accompagnement à l’emploi des jeunes, accompagner les jeunes promoteurs tout au long des phases de développement de l’entreprenariat et leur fournir des conseils appropriés », a déclaré Mbagnick Diop dans son discours d’ouverture de la 18e édition du forum du 1er emploi. Mieux encore, le Meds promet de faire la transition vers des modèles innovants d’emploi et de formation métiers dans les secteurs HIMO, Vert et du NUMA. D’après le président du Meds, la problématique de l’emploi devra désormais être abordée sous un nouvel angle, celui d’une économie nouvelle, résultante des profondes mutations économiques et sociales enregistrées en ce 3ème millénaire dans nos différents pays. « L’emploi exige ainsi une nouvelle démarche de la part des demandeurs d’emploi, d’une part, et des changements à introduire par nos pouvoirs publics au niveau du dispositif d’accompagnement pour la formation et l’emploi, pour être en adéquation avec les exigences et les réalités de notre économie », a-t-il indiqué.

L’emploi des jeunes à l’ère de la transformation structurelle de l’Economie

En contextualisant la 18ème édition du Forum du 1er Emploi, le Meds a placé l’évènement sous le thème : « L’emploi des jeunes à l’ère de la transformation structurelle de l’économie sénégalaise ». «Avec cette nouvelle donne, nous devons apporter une meilleure lecture des opportunités et un accès à l’employabilité des jeunes, dans une économie structurellement transformée dont il représente près de 70% de la population et 32% de la population active en Afrique sub-saharienne », a-t-il souligné. Et le président du Meds d’ajouter : « ce nouveau schéma permet également d’éclairer une transformation structurelle par âge de l’emploi. « Dans le contexte actuel de l’économie mondiale, il est aujourd’hui évident que la bataille pour l’emploi, menée par les seuls pouvoirs publics, est un combat difficile car la problématique du chômage interpelle aujourd’hui l’ensemble des acteurs économiques et sociaux au sein d’une plateforme globale d’économies ouvertes, interactives et inclusives », a-t-il fait remarquer.

Les emplois que pourront explorer les Forumistes

Le président du Meds a montré la voie aux Forumistes, leur indiquant les quatre (04) catégories d’emploi qu’ils pourront explorer. Il s’agit, selon Mbagnick Diop, de l’emploi salarié, de l’auto-entrepreneuriat, de l’emploi social et des emplois verts. Pour étayer ses propos, il cite l’exemple de l’économie verte qui a déjà créé plus de 1000 emplois verts et projette un objectif de plus de 5000 emplois à court terme. « C’est donc tout l’enjeu de cette 18ème édition du Forum du 1er Emploi, qui invite autour de sa plateforme d’accueil et d’échanges, les représentants de l’Etat et de ses démembrements, les acteurs du secteur privé et des différentes organisations non-gouvernementales, et enfin les organismes sociaux et les syndicats », a-t-il ajouté.

